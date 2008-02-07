Deutsche Bank ganó 6.500 millones de euros netos en 2007 pese a la crisis, un 7% más
El banco alemán ha anunciado que logró esta ganancia neta récord por el buen resultado de su división de banca privada, la venta de participaciones y efectos extraordinarios.
FACUA.org
Europa-07/02/2008
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El primer banco alemán en activos, Deutsche Bank, subió en 2007 el beneficio neto hasta el récord de 6.500 millones de euros (9.490 millones de dólares), un 7 por ciento más que el año anterior pese a la crisis en los mercados financieros. Sin embargo, el