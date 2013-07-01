Dimite la cúpula del Banco Vaticano tras el escándalo del blanqueo
El director, Paolo Cipriani, y el subdirector, Massimo Tulli, renuncian a sus cargos tres días después de la detención del responsable del servicio de contabilidad del dicasterio que gestiona los bienes del Vaticano.
FACUA.org
Europa-01/07/2013
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El director y subdirector del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, han renunciado este lunes, según un comunicado del Vaticano.
Paolo Cipriani y Massimo Tulli han renunciado a sus cargos tres d&iacut