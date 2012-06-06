Disney anuncia que dejará de emitir publicidad de 'comida basura' en EEUU
Casi un tercio de los niños del país tienen sobrepeso o son obesos. Un informe del Instituto de Medicina ha señalado que el 'marketing' de la comida basura ha contribuido a aumentar la obesidad infantil.
FACUA.org
América-06/06/2012
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Walt Disney Co, propietario de la cadena ABC y de una serie de canales de cable, dejará de aceptar ciertas publicidades de comida chatarra para niños en programas televisivos y radiales y sitios de internet, según revelaron fuentes que conocen la iniciativa.
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