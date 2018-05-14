Más noticias

Dos años de prisión por estafar 67.936 euros mediante llamadas masivas

Llamaban a usuarios al azar y les informaban que tenían un paquete que recoger y que para hacerlo debían llamar a un número de tarificación especial, con un elevado coste.

FACUA.org
España-14/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tres personas han sido condenadas a dos años de prisión por estafar 67.936 euros a usuarios de toda España a los que engañaban para que llamaran a números de tarificación especial con los que se enriquecían. La justicia les ha considerado culpables

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos