Dos años de prisión por estafar 67.936 euros mediante llamadas masivas
Llamaban a usuarios al azar y les informaban que tenían un paquete que recoger y que para hacerlo debían llamar a un número de tarificación especial, con un elevado coste.
FACUA.org
España-14/05/2018
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Tres personas han sido condenadas a dos años de prisión por estafar 67.936 euros a usuarios de toda España a los que engañaban para que llamaran a números de tarificación especial con los que se enriquecían. La justicia les ha considerado culpables