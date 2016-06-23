Dos detenidos en Gran Canaria por completar al menos 35 compras online con tarjetas fraudulentas
Gracias a la investigación se detectaron movimientos con 74 tarjetas bancarias en un total de 130 operaciones de compra, de las que al menos 35 tuvieron éxito, consiguiendo defraudar más de 15.000 euros.
Europa Press
Canarias-23/06/2016
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La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a D.B.P. y a A.A.L.S, de 39 y de 26 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa al realizar compras online con tarjetas fraudulentas.
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