Dos detenidos en Sevilla por estafar a ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo
Los acusados indicaban a las víctimas que tenían que realizar un curso previo por el que les pedían 3.500 euros para posteriormente desaparecer con el dinero.
Europa Press
Sevilla-09/11/2015
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En la entrevista de trabajo, el detenido explicaba a las víctimas que para ser contratados necesitaban hacer un curso formativo con un coste de 3.500 euros y que nunca tenía lugar. | Imagen: flickr.com/mikkesh (CC BY-NC-ND 2.0)
La Policía Nacional ha detenido a una pareja acusada de estafar a catorce ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo en una empresa de ingeniería de gas para la que exigían el abono previo de 3.500 euros bajo la excusa de que servirían para paga