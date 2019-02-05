Dos detenidos tras estafar 980 euros a un vecino de Lebrija al que mandaron jamones en mal estado
Después de la denuncia del afectado, la Guardia Civil investiga si estas personas podrían formar parte de un grupo criminal organizado dedicado a la comisión de estafas a través de internet.
Europa Press
Sevilla-05/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la de Sevilla, ha detenido a dos personas, con base operativa en Zaratán, presuntamente implicadas en la comisión de estafas por internet en varias provincias de Andalucía tras ofertar embutidos y jamones en mal estad