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Dos empleados de la CNMV niegan ante Garzón que se investigara a Fórum Filatélico durante 1998

Sus nombres aparecieron en dos documentos incautados en las oficinas que vinculan a empleados del organismo regulador con los directivos de la filatélica.

FACUA.org
España-26/10/2007
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El director general de Mercados Primarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 1997 y 2002, Alfredo Jiménez, y el actual director de Autorización y Registro de Entidades del organismo regulador, Antonio Moreno, negaron hoy ante el juez de

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