Dos empleados de la CNMV niegan ante Garzón que se investigara a Fórum Filatélico durante 1998
Sus nombres aparecieron en dos documentos incautados en las oficinas que vinculan a empleados del organismo regulador con los directivos de la filatélica.
FACUA.org
España-26/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El director general de Mercados Primarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 1997 y 2002, Alfredo Jiménez, y el actual director de Autorización y Registro de Entidades del organismo regulador, Antonio Moreno, negaron hoy ante el juez de