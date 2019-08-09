Dos vulnerabilidades ponen en peligro la encriptación de WhatsApp web y permiten manipular los mensajes
Los errores permiten cambiar la identidad de quien escribe un mensaje en los chats grupales y alterar el texto de otra persona cuando se le responde citándole.
Europa Press
Internacional-09/08/2019
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Dos vulnerabilidades en la aplicación de mensajería WhatsApp en su versión web, descubiertas hace un año y que aún permanecen activas, permiten manipular los mensajes de texto para simular que han sido escritos por otra persona o modificar