Nuestras accionesComparece ante el Parlamento a petición de PP y Podemos

Durán admite el "aprovechamiento no autorizado" de la marca La Báscula por las clínicas de adelgazamiento

Tras la denuncia de FACUA, el director general de Canal Sur deja en manos de la propietaria de los centros de tratamiento la adopción de cualquier medida y descarta incluso iniciar acciones judiciales.

FACUA.org
Andalucía-11/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El subdirector general de la RTVA y director de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, Joaquín Durán, ha reconocido ante el Parlamento de Andalucía que la empresa Happy Ending, propiedad de varios ex directivos de Canal Sur, ha estado aprovechá

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos