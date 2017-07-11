Durán admite el "aprovechamiento no autorizado" de la marca La Báscula por las clínicas de adelgazamiento
Tras la denuncia de FACUA, el director general de Canal Sur deja en manos de la propietaria de los centros de tratamiento la adopción de cualquier medida y descarta incluso iniciar acciones judiciales.
FACUA.org
Andalucía-11/07/2017
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Imagen de Joaquín Durán tomada de la señal de televisión del Parlamento durante su comparecencia.
El subdirector general de la RTVA y director de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, Joaquín Durán, ha reconocido ante el Parlamento de Andalucía que la empresa Happy Ending, propiedad de varios ex directivos de Canal Sur, ha estado aprovechá