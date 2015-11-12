Economía autoriza al sector financiero a ocultar el riesgo de sus productos más peligrosos, critica FACUA
El ministerio aprueba un sistema de clasificación y advertencia previa a la contratación que no evitará nuevos engaños masivos como el de las preferentes.
FACUA.org
España-12/11/2015
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