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Economía autoriza al sector financiero a ocultar el riesgo de sus productos más peligrosos, critica FACUA

El ministerio aprueba un sistema de clasificación y advertencia previa a la contratación que no evitará nuevos engaños masivos como el de las preferentes.

FACUA.org
España-12/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Ministerio de Economía autorice a la banca a ocultar el riesgo de los productos financieros más peligrosos con la orden ministerial que regula el sistema de alertas para estos. El nuevo método de advertencia, un semáfo

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