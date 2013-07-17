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EE.UU. multa a Barclays y cuatro operadores con 345 millones por manipular los precios de la energía

La compañía también deberá reembolsar 26,5 millones de euros, más intereses, por los 'injustos beneficios' que logró con estas operaciones.

FACUA.org
Internacional-17/07/2013
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La Comisión Federal de Regulación de la Energía de Estados Unidos (FERC por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 453 millones de dólares (345 millones de euros) a Barclays y cuatro de sus operadores por manipular los precios de la energía en Cal

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