EE UU multa a la multinacional gala Alstom con 625 millones de euros por pagar sobornos
Se investiga al grupo industrial francés en países como Indonesia, India, China, Arabia Saudí, Egipto, Reino Unido y Brasil.
FACUA.org
Internacional-25/12/2014
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El grupo francés de ingeniería y transportes Alstom ha recibido una sanción de 772 millones de dólares (625 millones de euros) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de haber pagado sobornos a funcionarios en varios países para hacerse con