EEUU acusa a Fiat Chrysler de falsear las emisiones de más de 100.000 vehículos
El fabricante de coches habría desarrollado un sistema electrónico para esquivar los controles como hizo Volkswagen. Los coches afectados son los Jeep Grand Cherokee y Dodge Ram 1500.
Europa Press
América-12/01/2017
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El Dodge Ram 1500 con motor diésel de 3.0 litros vendido entre 2013 y 2016, uno de los afectados.
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha acusado al consorcio automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de utilizar un software ilegal que alteraba las emisiones de algunos de sus vehículo