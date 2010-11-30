Ejercicio en la tercera edad
La actividad física tiene efectos beneficiosos para la salud, pero esta tiene que estar adecuada a la edad y estado físico del individuo.
FACUA.org
Andalucía-30/11/2010
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Todos sabemos que realizar una actividad física tiene efectos beneficiosos para la salud. La sociedad lo percibe como una necesidad pero es imprescindible saber que la práctica de ejercicio debe estar adecuada a la edad y estado físico del individuo.
Si bien es posit