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El 1 de enero entran en vigor las nuevas garantías del seguro obligatorio en caso de siniestro

Hasta 70 millones de euros para daños personales y a 15 millones de euros para daños materiales.

FACUA.org
España-15/11/2007
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El próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas garantías del seguro obligatorio que se han elevado hasta 70 millones de euros para daños personales y a 15 millones de euros para daños materiales, en ambas situaciones en caso de siniestro, según inform

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