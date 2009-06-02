El 28% de los bares y cafeterías encuestados por FACUA tiene alimentos no protegidos en vitrinas
Los consumidores con movilidad reducida se encuentran con escalones altos sin rampa en uno de cada cuatro establecimientos.
FACUA.org
España-02/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre el sector de la hostelería a través de visitas a 672 bares y cafeterías de veintiuna ciudades.
La asociación ha evaluado una serie de parámetros de calidad relacionados con la conservaci&o