Nuestras acciones672 establecimientos visitados

El 28% de los bares y cafeterías encuestados por FACUA tiene alimentos no protegidos en vitrinas

Los consumidores con movilidad reducida se encuentran con escalones altos sin rampa en uno de cada cuatro establecimientos.

FACUA.org
España-02/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre el sector de la hostelería a través de visitas a 672 bares y cafeterías de veintiuna ciudades.

La asociación ha evaluado una serie de parámetros de calidad relacionados con la conservaci&o

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