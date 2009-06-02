El 30% de los bares y cafeterías de Valladolid encuestados por FACUA Castilla y León incumple la normativa sobre hojas de reclamaciones
Los consumidores con movilidad reducida se encuentran con escalones altos sin rampa en el 36% de los establecimientos.
FACUA.org
Castilla y León-02/06/2009
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FACUA Castilla y León ha realizado una encuesta sobre 50 bares y cafeterías de Valladolid.
Las visitas a estos establecimientos, que forman parte de un estudio realizado a nivel nacional por FACUA-Consumid