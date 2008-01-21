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El 39% de los hogares andaluces tiene acceso a Internet, en su mayoría con conexión igual o superior a un mega

Es la quinta región a la cola en cuanto a la penetración de esta tecnología en los domicilios, según el INE.

FACUA.org
Andalucía-21/01/2008
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El 39,0% de los hogares andaluces tiene acceso a internet, frente a la media nacional que alcanza el 44,6%. De ellos, la mayoría cuenta con una conexión igual o superior a un mega, el 35%, frente al 39,2% a nivel nacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estad&i

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