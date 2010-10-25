El 41% de los menores españoles tiene síntomas de dependencia a Internet, por encima de la media europea
Los niños españoles se encuentran dentro de la media europea y se inician en el uso de internet a los nueve años.
FACUA.org
Europa-25/10/2010
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El 41 por ciento de los adolescentes españoles de entre 11 y 16 años manifiestan síntomas de dependencia a Internet, como por ejemplo navegar sin motivo, pasar menos tiempo con los amigos y la familia, dejar de hacer los deberes escolares o mostrarse irritable si no pueden co