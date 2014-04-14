El 44% de los sitios web de viajes en España incumple normas de la UE sobre protección de consumidores
Entre los incumplimientos más frecuentes detectados está que el precio total del servicio no se indica desde el principio e incluye por defecto suplementos opcionales o que falta información sobre la identidad del comerciante o sobre cómo reclamar.
FACUA.org
Europa-14/04/2014
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El 44% de los sitios web de viajes en España (catorce de treinta y dos inspeccionados, cuya identidad no ha sido revelada) no respeta las normas de la UE sobre protección de los consumidores.
Entre los incumplimientos más frecuentes detectados está que el precio