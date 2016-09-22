El 64,4% de los sevillanos encuestados por FACUA cree que la ciudad está sucia
Las valoraciones más negativas sobre la limpieza de los distritos se da en los vecinos de Cerro-Amate, Macarena y Los Remedios.
FACUA.org
Sevilla-22/09/2016
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El 64,4% de los usuarios que han participado en la encuesta de FACUA Sevilla sobre el servicio que ofrece Lipasam considera que la ciudad está sucia o muy sucia. Así, el 52,0% cree que están poco limpias y el 12,4% que están muy sucias. Frente a estas cifras, de las 1.