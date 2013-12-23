El 80% de los usuarios considera que paga demasiado por las tarifas de agua, según una encuesta de FACUA
El 42% reclama que no fue informado de la última interrupción del servicio por parte de la empresa abastecedora.
FACUA.org
España-23/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un 80% de los usuarios considera que la tarifa de su suministro domiciliario de agua es cara o muy cara, frente a sólo el 3% que la considera barata o muy barata. Por su parte, el 14% estima que el coste al que le facturan el agua es justo.
Son algunos de los datos que se desprenden