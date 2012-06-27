Más noticias

El 86% de las prótesis PIP retiradas en España presentaba algún tipo de rotura

De las 1.451 prótesis que se han retirado, un total de 1.255 presentaban rotura.

FACUA.org
España-27/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recibido hasta el momento un total de 1.930 notificaciones de incidentes causados por los implantes mamarios PIP y, de las 1.451 prótesis

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos