El 86% de las prótesis PIP retiradas en España presentaba algún tipo de rotura
De las 1.451 prótesis que se han retirado, un total de 1.255 presentaban rotura.
FACUA.org
España-27/06/2012
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recibido hasta el momento un total de 1.930 notificaciones de incidentes causados por los implantes mamarios PIP y, de las 1.451 prótesis