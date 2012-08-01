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El ahorro máximo por pasar de la tarifa regulada de luz al mercado libre es de sólo 13 euros al año

Según un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que señala como "insuficiente" el atractivo de las ofertas.

FACUA.org
España-01/08/2012
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Los consumidores que dispongan de Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad y quieran contratar el suministro en el mercado libre apenas lograrán ahorrar entre 12 y 13 euros al año con la opción más ventajosa, lo que da muestras del «insuficiente»

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