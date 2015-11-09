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El Albacete Balompié cobró entradas a algunos aficionados del Córdoba C.F. por encima del precio anunciado

Tras la mediación de FACUA Córdoba el club de fútbol decidió rectificar de inmediato.

FACUA.org
Córdoba-09/11/2015
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FACUA Córdoba denuncia que el Albacete Balompié vulneró la legislación al anunciar precios inferiores a los que realmente vendía las entradas para el encuentro con el Córdoba C.F. celebrado el 8 de noviembre.

La asociación alerta de que fuer

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