El asesor fiscal de Afinsa niega ante el juez cualquier relación con la contabilidad de la empresa
Trata de desvincularse de los presuntos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental y administración desleal que se le imputan.
FACUA.org
España-31/05/2007
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El asesor fiscal externo de Afinsa desde 2004 y ex socio del bufete de abogados Cuatrecasas Tomás Olalde negó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cualquier relación directa con la elaboración de la contabilidad de la empresa.