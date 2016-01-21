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El Ayuntamiento de Córdoba frena el mercadillo de Modo tras la denuncia de FACUA

La asociación advirtió al Consistorio de que la actividad prevista para el próximo domingo no está regulada por la normativa de comercio ambulante.

FACUA.org
Córdoba-21/01/2016
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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido no permitir la celebración del mercadillo de segunda mano Cachivache que las empresas gestoras del espacio creativo y cultural Modo, ub

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