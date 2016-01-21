El Ayuntamiento de Córdoba frena el mercadillo de Modo tras la denuncia de FACUA
La asociación advirtió al Consistorio de que la actividad prevista para el próximo domingo no está regulada por la normativa de comercio ambulante.
FACUA.org
Córdoba-21/01/2016
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