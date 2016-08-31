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El Ayuntamiento de Madrid anula una multa de zona azul a un socio de FACUA por meter mal la matrícula

La asociación reclamó al Área de Movilidad que la sanción quedase sin efecto al suponer el mismo ticket la presunción del pago.

FACUA.org
Madrid-31/08/2016
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FACUA Madrid ha conseguido que el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid anule una multa de aparcamiento a un usuario por haber introducido éste erróneamente la matrícula de su vehículo en el parquímetro.

El pasado enero, Miguel G.Q.,

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