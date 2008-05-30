El Ayuntamiento de Sevilla, condenado a pagar 24.000 euros a una vecina por las molestias de un 'botellón' durante 3 años
La sentencia advierte que el consistorio incurrió en una dejación de funciones por no actuar pese a las reiteradas denuncias y llamadas a la Policía de los vecinos.
FACUA.org
Sevilla-30/05/2008
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El Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar 24.000 euros de indemnización a una vecina por las molestias que le causó durante tres años una botellona juvenil bajo su ventana, contra la que el consistorio no actuó.
En la mayor indemnizació