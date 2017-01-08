El Ayuntamiento de Sevilla mantiene a Ausbanc en su registro de asociaciones de consumidores
La delegada de Participación Ciudadana sigue sin dar respuesta a la denuncia presentada por FACUA Sevilla hace ya un año.
FACUA.org
Sevilla-08/01/2017
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Luis Pineda junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, en la Feria de Abril de 2016.
FACUA Sevilla denuncia que nueve meses después de la entrada en prisión de Luis Pineda, el Ayuntamiento hispalense mantiene a su negocio Ausbanc en el registro munidipal de asociaciones de consumidores.
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