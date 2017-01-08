Nuestras accionesNueve meses después de la entrada en prisión de Luis Pineda

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene a Ausbanc en su registro de asociaciones de consumidores

La delegada de Participación Ciudadana sigue sin dar respuesta a la denuncia presentada por FACUA Sevilla hace ya un año.

FACUA.org
Sevilla-08/01/2017
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FACUA Sevilla denuncia que nueve meses después de la entrada en prisión de Luis Pineda, el Ayuntamiento hispalense mantiene a su negocio Ausbanc en el registro munidipal de asociaciones de consumidores.

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