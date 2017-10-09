Nuestras accionesMientras Movilidad le negaba los permisos, Deportes la publicitaba

El Ayuntamiento de Sevilla promocionó la suspendida Carrera de la Mujer pese a que no la autorizó

FACUA Sevilla considera irresponsable la actitud del Gobierno municipal. El consistorio borra el tuit y las informaciones que publicó en la web del Instituto Municipal de Deportes para publicitar la carrera.

FACUA.org
Sevilla-09/10/2017
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FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital explicaciones ante la sucesión de irresponsabilidades en las que ha incurrido con la Carrera de la Mujer que iba a celebrarse este domingo y que finalmente fue suspendida al carecer de todas las autorizaciones necesarias. La asociaci&oacu

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