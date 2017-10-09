El Ayuntamiento de Sevilla promocionó la suspendida Carrera de la Mujer pese a que no la autorizó
FACUA Sevilla considera irresponsable la actitud del Gobierno municipal. El consistorio borra el tuit y las informaciones que publicó en la web del Instituto Municipal de Deportes para publicitar la carrera.
FACUA.org
Sevilla-09/10/2017
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El delegado de Deportes, David Guevara (el tercero por la derecha), en una fotografía de la presentación de la carrera que ha sido ahora eliminada de la web del Instituto Municipal de Deportes.
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital explicaciones ante la sucesión de irresponsabilidades en las que ha incurrido con la Carrera de la Mujer que iba a celebrarse este domingo y que finalmente fue suspendida al carecer de todas las autorizaciones necesarias. La asociaci&oacu