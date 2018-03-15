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El Ayuntamiento de Valladolid impide a FACUA repartir octavillas en el Día Mundial de los Consumidores

El alcalde, Óscar Puente, ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter. Agentes de la Policía Municipal amenazaron con la imposición de una multa al presidente de FACUA Castilla y León, Jesús Ulloa.

FACUA.org
Castilla y León-15/03/2018
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El Ayuntamiento de Valladolid ha impedido a FACUA-Consumidores en Acción repartir octavillas con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de la capital, el socialista Óscar Puente, ha pedido disculpas a

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