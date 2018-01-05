El Banco de España multa a ING con 450.000 euros por incumplir el deber de veracidad informativa
El banco solicitó a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, por error, peticiones de información automáticas de clientes que habían solicitado productos de crédito con anterioridad.
Europa Press
España-05/01/2018
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El Banco de España ha impuesto una sanción de 450.000 euros a la filial en España de ING por la comisión de una infracción muy grave al incumplir el deber de veracidad informativa, según consta en el registro del regulado.
En concreto, la infracci&