Nuestras accionesOtorgadas por Aecosan, del Ministerio de Sanidad

El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2015

La partida asciende a 2.319.291 euros y se ha distruido entre siete organizaciones de consumidores y una de cooperativas de consumo. Adicae ha recibido 820.598 euros, más de la tercera parte del importe total

FACUA.org
España-09/10/2015
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El BOE ha publicado este viernes cómo ha distribuido la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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