El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2015
La partida asciende a 2.319.291 euros y se ha distruido entre siete organizaciones de consumidores y una de cooperativas de consumo. Adicae ha recibido 820.598 euros, más de la tercera parte del importe total
FACUA.org
España-09/10/2015
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Se trata de subvenciones otorgadas a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal para la promoción del asociacionismo de consumo y la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores durante 2015. | Imagen: Lydia López/FACUA.
El BOE ha publicado este viernes cómo ha distribuido la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad