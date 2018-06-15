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El boletín de noticias semanal de FACUA cumple 500 números y supera ya los 100.000 suscriptores

Cada domingo ofrece información sobre las alertas, denuncias, campañas, estudios y reivindicaciones de FACUA y sus organizaciones y delegaciones en las 17 comunidades autónomas.

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España-15/06/2018
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El boletín de noticias semanal de FACUA-Consumidores en Acción cumple 500 números este domingo. Creado en noviembre de 2008, FACUA informa superó el año pasado los 100.0

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