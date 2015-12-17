Nuestras accionesHa pasado de 12,86 a 16,32 euros de media

El butano ha sido un 27% más caro durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero

FACUA reclama al futuro Gobierno otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos en la bombona.

FACUA.org
España-17/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Ejecutivo han sido un 26,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos