El butano ha sido un 27% más caro durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero
FACUA reclama al futuro Gobierno otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos en la bombona.
FACUA.org
España-17/12/2015
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Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Ejecutivo han sido un 26,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto