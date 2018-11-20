El butano sube un 15,4% en cinco meses y supera los 15 euros por primera vez desde 2015, advierte FACUA
Ante la carestía de la bombona, la asociación reclama al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores.
FACUA.org
España-20/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionada las subidas encadenadas en el precio de la bombona de butano que se han producido en los últimos cinco meses. Los incrementos de julio, septiembre y noviembre suman un 15,4% , de manera que el butano supera los 15 euros por pri