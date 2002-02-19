El CCU de Andalucía insta al Gobierno a que cumpla el mandato comunitario y prohíba el uso del término 'bio' para denominar alimentos no ecológicos
El Ejecutivo español ha sido apercibido por la UE para que cumpla el Derecho Comunitario en esta materia.
FACUA.org
España-19/02/2002
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, máximo órgano de representación y consulta de los consumidores andaluces, ha instado al Gobierno a que modifique sin más dilación el Real Decreto 506/2001 por el que, ante las presiones de las