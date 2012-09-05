El CCUA critica la supresión de Canal Sur 2
Este órgano lamenta que la decisión de cerrar un medio de comunicación público andaluz se haya tomado de forma precipitada y sin haberse sometido a los órganos consultivos de la RTVA.
FACUA.org
Andalucía-05/09/2012
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de participación y consulta de los consumidores en el que se encuentran representadas las federaciones de consumidores AL-ANDALUS, FACUA Andalucía y UCA-UCE, critica de manera contunden