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El Cementerio de Sevilla 'pierde' una difunta y el Ayuntamiento se niega a indemnizar a la familia

FACUA Sevilla denuncia que se exhumaron por error los restos de un nicho y más de tres años después, el asunto sigue sin resolverse. La corporación municipal argumentó que no tenía "cobertura presupuestaria" para pagar una indemnización.

FACUA.org
Sevilla-19/02/2015
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FACUA Sevilla lamenta la nefasta e insensible actuación del Ayuntamiento de Sevilla en una reclamación por la pérdida de una difunta en el Cementerio de San Fernando de la capital hispalense, tras exhumar en 2011 por error los restos de un nicho.

Tras la reclama

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