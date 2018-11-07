Nuestras accionesEste 7 de noviembre

El 'cierre' de la web de Ryanair durante 12 horas podría vulnerar la ley de consumo, denuncia FACUA

La asociación exige a la compañía que permita a los afectados pagar en los aeropuertos las mismas tarifas que aplica 'online', por incumplimiento de contrato.

FACUA.org
España-07/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Ryanair, una de las principales aerolíneas europeas en volumen de pasajeros, cierre su web parcialmente durante 12 horas este miércoles, 7 de noviembre, para actualizar su sistema de reservas. La asociación recuerda que este ci

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