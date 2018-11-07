El 'cierre' de la web de Ryanair durante 12 horas podría vulnerar la ley de consumo, denuncia FACUA
La asociación exige a la compañía que permita a los afectados pagar en los aeropuertos las mismas tarifas que aplica 'online', por incumplimiento de contrato.
FACUA.org
España-07/11/2018
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