El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi 17 puntos por encima del IPC
El último estudio de FACUA refleja un precio medio en días laborables de 6,52 euros, frente a los 4,80 de 2004. Las capitales más caras son A Coruña, Albacete y Oviedo.
FACUA.org
España-10/01/2012
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El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi diecisiete puntos por encima del IPC. Así lo pone de manifiesto el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción al comparar el precio de una entrada de cine en días laborables a finales