El Colegio de Médicos de Madrid disuelve su comisión de homeopatía por no haber sido probada su eficacia
Además de ésta, el Pleno de la Junta Directiva de esta institución elimina todas las secciones, comisiones y registros que no estén reconocidos como especialidades médicas por el Ministerio de Educación.
FACUA.org
Madrid-17/05/2017
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El Pleno de la Junta Directiva del Colegio Médico de Madrid (Icomem) ha decidido disolver su comisión de homeopatía, así como de todas las secciones, comisiones y registros que no estén reconocidos como especialidades médicas en el Real Decreto del Minist