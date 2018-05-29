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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña interpone una denuncia contra Clínicas iDental

El COEC las acusa de supuestos delitos contra la salud pública, estafa, publicidad engañosa, lesiones y contra la Seguridad Social. FACUA ya ha reclamado soluciones a esta cadena de establecimientos dentales para los afectados.

FACUA.org
España-29/05/2018
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una denuncia contra Clínic

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