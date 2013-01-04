El colegio granadino denunciado por FACUA por cobrar para optar a un empleo dice que devolverá el dinero
La empresa asegura que "en ningún caso se cobraba por echar un currículo sino por participar en un proceso selectivo compuesto por cuatro pruebas".
FACUA.org
España-04/01/2013
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El colegio privado de Granada María Nebrera, denunciado por FACUA por exigir 190 euros a los aspirantes de un proceso de selección de personal, ha paralizado la fase de entrevistas y ha anunciado la de