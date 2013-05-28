El colegio que exigía 190 euros por entrevista de trabajo cobra 70.000 euros para acceder a la plaza
El María Nebrera, denunciado por FACUA y los sindicatos SAT, CCOO y UGT, ha vuelto a ser denunciado por este requisito.
FACUA.org
España-28/05/2013
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El colegio María Nebrera, denunciado por FACUA y los sindicatos SAT, CCOO y UGT por cobrar para optar a un empleo, ha vuelto a ser denunciado por el SAT al conocerse que el último requisito para obtener el puesto de docente en el mismo es desembolsar 70.000 euros.
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