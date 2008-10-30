El Congreso pide que los embalajes de transporte sean reciclables, biodegradables y renovables
Se trata de una iniciativa de CiU aprobada por unanimidad en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
FACUA.org
España-30/10/2008
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La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de CiU por la que reclama al Gobierno que impulse que los embalajes utilizados para el transporte sean reciclables, biodegradables y renovables para «reducir el impacto que tienen