Más noticias

El Congreso pide que los embalajes de transporte sean reciclables, biodegradables y renovables

Se trata de una iniciativa de CiU aprobada por unanimidad en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

FACUA.org
España-30/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de CiU por la que reclama al Gobierno que impulse que los embalajes utilizados para el transporte sean reciclables, biodegradables y renovables para «reducir el impacto que tienen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos