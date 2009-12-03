El Congreso pide que se aplique en las escuelas la sentencia de Estrasburgo contra el crucifijo
La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU.
FACUA.org
España-03/12/2009
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El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son «una viola