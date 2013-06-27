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El Congreso rechaza hacer una auditoría del déficit de tarifa previa a la reforma energética

El PP, Foro Asturias y UPN se oponen a todas las propuestas presentadas por la Izquierda Plural, mientras UPyD rechaza la mayor parte de las propuestas. Tampoco apoyan la moción con su abstención PSOE y PNV.

FACUA.org
España-27/06/2013
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de auditar el déficit de tarifa antes de presentar la reforma energética.

El texto, compuesto de una docena de puntos, se ha votado por separado, pero los popu

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